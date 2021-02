Apetite por compras online arrefece, mas álcool ainda domina ímpeto

O ímpeto consumista dos paulistas está menor, neste início de ano. Conforme a pesquisa Intenção de Compra na Internet, 92,8% deles pretendem ir às compras online em algum momento, neste trimestre. O índice parece alto a princípio, mas é 0,7 ponto porcentual menor do que no último trimestre de 2020 e sequer alcança a disposição demonstrada no primeiro trimestre do ano passado, antes da eclosão da pandemia, quando 93% dos paulistas tinham a intenção de comprar algo via internet.

Pé atrás. Segundo Claudio Felisoni de Angelo, economista e presidente do Ibevar, que fez a pesquisa, ainda há um cenário muito incerto em relação à economia e ao plano de vacinação. Por isso o resultado. Apesar de a intenção de compra ainda ser significativa, “além da extensão da pandemia e suas consequências, outros fatores também contribuem para que o brasileiro evite gastos, como o término do auxílio emergencial, como a taxa de desemprego, a queda da renda, por exemplo”.

Álcool. As bebidas alcoólicas continuam sendo a prioridade de consumo online dos paulistas, neste início de 2021, com 12,9% das intenções de compra. Produtos da cesta básica respondem por meros 5,1% e, na lanterna, com apenas 0,5% está a rubrica “papinha de bebê”.

