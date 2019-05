Aplicações no Tesouro Direto têm recorde de R$ 1 bi na XP em abril

Coluna do Broadcast

A XP bateu em abril a marca histórica de R$ 1 bilhão em captações em Tesouro Direto, por meio de seus três canais: XP Investimentos, Rico e Clear. O aumento das incertezas com o cenário macro, aliado aos esforços de marketing das plataformas de investimento para tirar o investidor da poupança, estão por trás do recorde. Os títulos públicos estão entre as opções mais conhecidas, são considerados seguros e normalmente a primeira opção para quem deixa a caderneta.

Massa. A XP contabilizou em abril alocações de 439 mil investidores ativos, o correspondente a 40% do total de investidores no Tesouro Direto no País. Dentre os títulos mais procurados em abril estão o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA.