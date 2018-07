Aplicativo de viagens mira R$ 17 mi em receitas neste ano

Após atingir a marca de mil passageiros em cerca de seis meses de operação, a Flapper, de compartilhamento de assentos na aviação executiva, mira até R$ 17 milhões em receitas neste ano. Para o segundo semestre, a novata, que já conta com 80 mil usuários em seu aplicativo, mira expandir as suas operações para todo o Sudeste e trechos selecionados no Nordeste e no Sul.

