Aplicativo para consignado acaba com intermediários e promete juro menor

Um novo aplicativo que promete agilidade e taxa de juro menor na contratação do crédito consignado pode fazer com que o fim dos conhecidos “pastinhas” esteja bem próximo. O APP Meu Tudo, que acaba de ser disponibilizado nas lojas Apple Store e Google Play Store, funciona sem intermediários nas contratações dos financiamentos com desconto na folha de pagamentos. A expectativa da empresa desenvolvedora, homônima, é que o prazo de contratação seja de 20 minutos frente aos dois dias na forma convencional. Com as simplificações, a projeção é que os juros recuem 20%.

Parceria. Banco do Brasil, Caixa, Olé, Pan e BMG já são instituições credenciadas para operar em parceria. Em breve será possível também contar com Santander, Itaú, Bradesco, Daycoval e CCB.//SIMONE CAVALCANTI

