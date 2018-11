Apoiadores de Bolsonaro doam quase R$ 900 mil à Santa Casa de Juiz de Fora

Coluna do Broadcast

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter proibido o presidente eleito Jair Bolsonaro de doar os recursos que sobraram de sua campanha à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, hospital que em que foi operado após levar uma facada antes do primeiro turno, seus apoiadores já doaram cerca de R$ 900 mil à instituição. A conta, registrada no Banco do Brasil, já teria contabilizado quase 40 mil depósitos voluntários.

Numerologia. Apesar de os apoiadores terem divulgado nas redes sociais que doariam ao menos R$ 1,00 para ajudar o hospital “que salvou a vida” do presidente eleito, a maior parte dos depósitos foi de R$ 17,17, em alusão ao partido ao qual Bolsonaro está filiado, o PSL, cujo número é 17. Procurado, o BB não comentou.