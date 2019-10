Após 22 anos, executiva de RH do Safra também deixa o Banco

A executiva de recursos humanos do Safra, Silvana Tinti, também deixou o banco na sexta-feira passada. Após 22 anos de casa, ela optou por sair na esteira do movimento capitaneado por Alberto Safra, que abandonou os negócios da família por divergências com seu irmão David Safra.

Baile todo. Silvana era considerada uma pessoa fundamental no banco. Sua saída se soma à baixa do até então presidente do Safra, Rossano Maranhão, e o vice-presidente, Eduardo Sosa, que teriam deixado o banco, também na sexta-feira, para ajudar Alberto a estruturar um negócio do zero na área financeira e com foco digital. Procurado, o Safra não comentou.

