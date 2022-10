Após 5 meses de briga, Justiça homologa plano de recuperação da João Fortes

O plano de recuperação judicial da incorporadora carioca João Fortes foi homologado ontem pelo juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O caso é assessorado pela consultoria Alvarez & Marsal e pelo escritório Sergio Bermudes Advogados.

A homologação levou cinco meses. O plano foi aprovado na assembleia de credores realizada em maio, com apoio de 73,49%. De lá para cá, entretanto, foi alvo de contestações na Justiça por parte dos bancos Bradesco e ABC, da incorporadora MDL Realty, fornecedores e condomínios, entre outros credores.

Credores contestavam uso de ações para pagar dívida

Uma das reclamações era contra pagamento de parte das dívidas por meio de entrega de ações da João Fortes sob o argumento de que elas têm liquidez baixa e histórico de desvalorização. A ação da incorporadora fechou o dia em R$ 0,86, queda de 54% em um ano. Mas como a contestação foi apenas da esfera econômica e não demonstrou ilegalidade, essa cláusula do plano foi mantida pelo juízo.

Outra reclamação foi contra a criação de subclasses entre credores da mesma categoria. Só que o juiz manteve a divisão por entender que a companhia pode priorizar o pagamento a credores fornecedores que são estratégicos para a continuidade das suas operações.

Juízo manteve garantias atreladas às dívidas

Um ponto aceito foi o questionamento sobre a liberação de garantias a partir da chamada novação dos créditos, isto é, a transformação de uma dívida antiga em uma dívida nova. Nesse caso, o juízo acatou a contestação dos bancos e manteve as garantias atreladas às dívidas, lembrando que esses credores já haviam votado contra esse item na assembleia.

A João Fortes entrou em recuperação em abril de 2020, logo após o início da pandemia no Brasil. No entanto, a crise sanitária foi apenas a pá de cal para a companhia, que ainda não havia se recuperado da recessão da economia brasileira em 2014 e da crise dos distratos que abateu o setor nos anos seguintes. A incorporadora teve meio bilhão de reais em vendas desfeitas. Com isso, acumulou uma dívida de R$ 1,3 bilhão.

De acordo com o plano de recuperação aprovado, consumidores que desistiram de comprar imóvel terão direito a receber o pagamento em dinheiro correspondente à faixa de 15% a 50% do valor devido, após carência de dois anos, e parcelamento em seis anos. Se quiserem o valor na íntegra, poderão ficar com ações da empresa. A regra é semelhante para bancos que concederam financiamento à incorporadora.

10/10/2022

