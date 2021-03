Após acerto com Coca, Heineken distribuirá água da Danone

Recém-saída de um acerto com o sistema Coca-Cola, a Heineken passará a distribuir a marca de água Bonafont, da Danone, nas regiões Sul e Sudeste do País, a partir de abril. Juntas, as duas pretendem, é claro, ganhar mercado. Para a cervejaria, a parceria traz bebidas não alcoólicas e aumenta o cardápio oferecido aos clientes. Para a Danone, é a oportunidade de aumentar a entrada da Bonafont fora de São Paulo. Segundo a Danone, a Bonafont é líder no Estado mais populoso do País.

Heineken procura ter mais produtos para distribuir

A Heineken vê espaço para abrigar em sua rede de distribuição marcas com sinergia com seus produtos, especialmente em bares e restaurantes. De carona, a Danone espera aumentar em 50% a participação da marca nos mercados incluídos pela parceria. A parceria repaginada com a Coca começa oficialmente a partir do meio do ano.

contato: colunabroadcast@estadao.com