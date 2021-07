Após aporte de R$ 500 milhões, argentina Nuvemshop investe em expansão na América Latina

A Nuvemshop, plataforma argentina de e-commerce, irá investir R$ 55 milhões para expandir os seus negócios na América Latina. Com o montante, a empresa irá consolidar e ampliar a sua operação no México – iniciada este ano – e abrir novos escritórios na Colômbia, ainda em 2021, e no Chile e no Peru, em 2022. A iniciativa faz parte do plano de crescimento da companhia após receber o aporte de R$ 500 milhões do fundo Accel Partners, em março deste ano.

A empresa fornece infraestrutura para lojas virtuais e tem hoje 85 mil desses estabelecimentos digitais, 50% deles no Brasil, 49% na Argentina e 1% no México e Colômbia, operações recém-iniciadas.

A plataforma tem se apresentado como uma solução para venda digital fora do circuito dos shoppings virtuais, os chamados marketplaces. O investimento de R$ 55 milhões será usado para a construção de operações locais, o que envolve a contratação de equipes e parcerias com empresas dessas localidades, de acordo com a Nuvemshop.

Expansão em etapas

A expansão na América Latina acontecerá em etapas, segundo a companhia. Hoje, no México, a Nuvemshop tem 20 profissionais. O objetivo é mais do que dobrar a operação até o fim deste ano e contratar 100 novos funcionários até dezembro de 2022. A empresa planeja inaugurar operações na Colômbia no segundo semestre deste ano e chegar ao Chile e ao Peru ano que vem.

“Vamos entregar uma solução desenvolvida para cada país, onde os custos serão na moeda local e os lojistas poderão usufruir das vantagens de ter um negócio online próprio”, diz Luiz Piovesana, CMO da Nuvemshop, acrescentando que o custo operacional é menor em comparação com os marketplaces.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 05/07/2021 às 13h44

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter