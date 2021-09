Após aporte do fundo soberano GIC, empresa de tecnologia Sankhya analisa aquisições

Após receber R$ 425 milhões do fundo soberano de Cingapura GIC, no ano passado, a empresa de sistema de gestão Sankhya está indo às compras. Seu desafio é aumentar em cinco vezes o faturamento até 2025, conforme acordo fechado com o GIC, que passou a deter um terço da companhia.

Na prática, isso significa alcançar R$ 1 bilhão, em quatro anos. A meta é ambiciosa, mas a Sankhya trabalha com projeção de chegar perto do R$ 1,4 bilhão no período, a partir das aquisições previstas.

A estratégia é adquirir empresas que complementem as soluções de gestão oferecidas, voltadas à inteligência de mercado consumidor e atacadista. Também entrar mais forte no mercado de soluções para gestão de recursos humanos, com compras das chamadas RHTechs. As fintechs voltadas a soluções de meio de pagamento também estão na mira.

Outra meta dentro da companhia é se preparar para uma oferta inicial de ações em bolsa (IPO, em inglês), em três anos. Hoje a Sankhya tem 15 mil clientes nos segmentos de agronegócios, atacado, distribuidores e serviços, que têm faturamento entre R$ 500 milhões e R$ 700 milhões, em sua maioria.

