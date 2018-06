Com foco em suporte de tecnologia de informação e consultoria, a startup Help Digital espera quadruplicar de tamanho até o final de 2019. O salto será possível após o aporte da empresa de venture capital 5Xmais, de R$ 150 mil. Com a injeção de recursos, a Help Digital já alcançou uma rede de 50 microfranquias e seu plano é bater a marca de 100 unidades neste ano e 200 no próximo exercício.

Siga a @colunadobroad no Twitter