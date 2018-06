Após BRAM, Vinicius Albernaz vai comandar Bradesco Seguros

O diretor responsável pela gestora de recursos do Bradesco, a Bram, Vinicius Albernaz, foi o escolhido para comandar a seguradora do banco, a Bradesco Seguros, que responde por cerca de 30% do lucro da instituição. A nomeação marca seu retorno à companhia, na qual atuou como diretor financeiro antes de ser escolhido para substituir Reinaldo Le Grazie, que foi indicado para a diretoria do Banco Central.

O anúncio ao mercado deve ocorrer hoje. Outras movimentações no segundo escalão da seguradora também são esperadas.

A nomeação de Albernaz é um dos primeiros movimentos relevantes na gestão de Octávio de Lazari Junior, até então presidente da Bradesco Seguros e que foi escolhido para suceder Luiz Carlos Trabuco Cappi no comando do banco.

