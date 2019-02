Após Brumadinho, Azevedo Sette Advogados dobra área ambiental

A tragédia de Brumadinho fez o escritório Azevedo Sette Advogados dobrar o número de especialistas da sua área consultiva em direito ambiental para atender à enorme demanda das mineradoras. Também estão sendo deslocados advogados que atuam em contencioso ambiental para suprir as necessidades neste momento. A área funciona sob a chefia do sócio Leonardo Pereira Lamego.

Especialista. Um dos líderes nacionais no direito minerário, o Azevedo Sette está atuando diretamente no levantamento e auditoria de riscos ambientais e ainda no apoio a clientes para que entendam as novas normas emergenciais recentemente editadas por diversos órgãos governamentais e que, muitas vezes, já estão valendo. Com esse cenário, o escritório organiza neste mês um evento destinado a analisar o novo ambiente regulatório.