Após deixar XP, Rodrigo Moreira vira sócio e diretor de produtos do BS2

Menos de um mês após se desligar da XP, Rodrigo Moreira chega como sócio e diretor de produtos ao Banco BS2, da família mineira Pentagna Guimarães. Veterano em estratégias voltadas às pequenas e médias empresas, Moreira embarca em uma mudança de rota feita pelo banco há menos de um ano, com foco em negócios para empresas. Além da XP, onde foi sócio e responsável pela estruturação da área voltada às PMEs, Moreira atuou por vários anos nesse mesmo segmento no Itaú Unibanco.

Instituição também busca reforçar área de parcerias

O BS2 trouxe também Rubens Pellegrino, com passagens anteriores no Itaú e Rede, para assumir a liderança da área de parcerias com empresas, para que usem sua plataforma bancária para oferecer produtos a seus clientes. Um exemplo recente é o acordo fechado com a empresa de telecomunicação Algar, que vai entregar serviços de bancários a perto de 200 mil clientes do segmento PME, em 16 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Atualmente a carteira de crédito para PMEs do BS2 soma R$ 900 milhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/11/2022, às 16h33

