Após dobrar receita por 2 anos, Açotubo fatura R$ 2 bi e investe R$ 20 mi

O Grupo Açotubo dobrou o faturamento nos últimos dois anos – e encerrou 2021 com receita de R$ 2 bilhões. Para acompanhar o desafio trazido pelo crescimento exponencial, a fabricante de produtos e serviços siderúrgicos vai investir R$ 20 milhões este ano em projetos de busca de eficiência.

Os recursos serão usados na revisão do processo de armazenagem, produção e logística. Hoje, a empresa faz entregas em até 24 horas em cidades consideradas estratégicas. Mas, dobrar de tamanho por dois anos consecutivos “desafiou as estruturas de movimentação de materiais e a dinâmica de pessoas dentro da empresa”, segundo José Nardi, gerente de operações e logística do grupo.

Com ajuda de uma consultoria, serão identificados os pontos a serem melhorados na produção, desde a ocupação das máquinas, layout da operação, tempo de atendimento ao cliente e processamento de pedidos. As soluções partirão dos comitês multifuncionais formados por trabalhadores de diversas áreas, de auxiliares de produção a gerentes seniores.

Com duração inicial de dois anos, o projeto tem, entre outros objetivos, a padronização de processos e a melhoraria da comunicação. Em 2021, o grupo já havia implantado sistemas para digitalizar a pesagem e a entrega, com rastreamento das rotas.

