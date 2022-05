Após dois anos de pandemia, 75% estão confiantes em voltar ao escritório

Após o avanço da vacinação contra covid e uma queda robusta nos novos casos de contaminação e óbitos, 75% dos trabalhadores de escritórios da América Latina afirmam sentir-se seguros para voltar ao expediente presencial – ainda que revezando a jornada com alguns dias em casa. Isso é o que mostra pesquisa elaborada pela empresa de escritórios compartilhados We Work com a consultoria Egon Zehnder.

Na América Latina, 41% se mudaram para escritório menor

Segundo a pesquisa, 41% das empresas latino-americanas se mudaram para um escritório menor durante a pandemia, enquanto outras 23% foram para um espaço maior e 36% mantiveram o mesmo tamanho. Mesmo com eventuais mudanças, 90% das empresas optaram por manter o endereço na mesma região em que já estavam presentes. A justificativa para isso é que é preciso manter a proximidade do local de trabalho com o transporte público.

A volta ao trabalho presencial também está consolidando uma tendência já esperada, segundo a WeWork. O escritório deixa de ser o local exclusivo do batente para se tornar um espaço mais dinâmico, para reuniões estratégicas, apoio e treinamento, transmissão da cultura corporativa e socialização das equipes.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 24/05/22, às 11h34

