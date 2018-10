Após faturar R$ 1 mi em um ano, consultoria abre filial nos EUA

Com R$ 1 milhão em faturamento no primeiro ano de sua existência, a consultoria de inovação Nexo AI, já abriu filial em Nova York, nos Estados Unidos. O incentivo veio de multinacionais que contactaram a empresa em busca de soluções com o uso de inteligência artificial. Entre elas, a PR Cohn & Wolfe, de relações públicas, que é hoje seu principal cliente lá fora. Com o ingresso no mercado norte-americano, a Nexo AI prevê aumento de 40% nas receitas estimadas para 2019. A empresa já desenvolveu projetos para companhias como Volkswagen, Vale, Vertiv e Brastemp, da Whirlpool. No primeiro semestre do ano que vem, vai lançar, aqui e lá fora, uma plataforma única de recrutamento e seleção, em parceria com a Connekt.

