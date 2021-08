Após IPO, Brisanet abre 525 vagas no Nordeste para ampliação de redes

Após captar R$ 1,25 bilhão junto a investidores em sua oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês), a provedora de banda larga nordestina Brisanet abriu processo seletivo para contratar 525 pessoas nos Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Metade das contratações serão no Ceará, seu Estado de origem. Há ofertas de cargos administrativos e operacionais.

O grupo passa por crescimento acelerado, e já contratou 2,1 mil funcionários no primeiro semestre, chegando a 7 mil ao todo. O movimento foi necessário para fazer frente ao ganho de mais de 100 mil clientes no período, dentro da estratégia de expansão das redes de fibra ótica e investimentos na rede de franquias Agility Telecom.

Atualmente, a Brisanet tem 736,5 mil assinantes de banda larga, o que a coloca na quarta posição no mercado, de acordo com ranking da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Ela só perde em número de clientes para as teles com cobertura nacional – Claro (9,7 milhões), Vivo (6,3 milhões) e Oi (5,2 milhões), mas à frente da Algar (726,9 mil) e da TIM (672,9 mil).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 11/08/21 às 17h38.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com