Após Lava Jato, Petrobrás fez ‘pente fino’ em quase 5 mil empresas em 2018

A Operação Lava Jato deixou uma lição para a Petrobras. A petroleira está precavida na relação com parceiras e fornecedores. No ano passado, 4,8 mil empresas com as quais mantêm negócios passaram pelo processo de due diligence de integridade, que mapeia possíveis riscos de “derrapadas éticas”. Entre os empregados, foram realizados mais de 40 mil treinamentos obrigatórios sobre conformidade, em 2018. A capacitação envolve desde a cúpula da empresa, passando por gestores, consultores e funcionários de todas as áreas da companhia//Fernanda Nunes

