Após longa espera, sete shoppings preparam inauguração neste semestre

Dois shoppings foram inaugurados neste ano e outros sete estão se preparando para abrir as portas até dezembro. Se tudo isso for confirmado, 2021 vai superar 2020, quando apenas sete unidades foram abertas – o pior ano da história para o setor, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Os empreendimentos foram projetados muito antes da chegada das crises sanitária e econômica, mas ficaram meses em compasso de espera. Agora, os empresários decidiram retomar os projetos diante das perspectivas de melhora na economia e do aumento da circulação de pessoas com a vacinação.

Mas ainda há risco significativo de novas postergações, segundo o presidente da Abrasce, Glauco Humai. Os centros de compra à beira da inauguração têm cerca de 70% a 75% dos aluguéis assinados com lojistas, patamar perto dos níveis históricos. Cidades de grande porte têm maior demanda. Já localidades menores estão sofrendo mais para atrair comerciantes.

Projetos estão espalhados pelo Brasil

A Multiplan entregou neste mês as chaves para os lojistas do Park Shopping Jacarepaguá, na zona Oeste do Rio de Janeiro. Com abertura prevista para novembro, o empreendimento tem cerca de 80% dos seus 39 mil metros quadrados já locados.

O maior projeto da fila é ParkShopping Boulevard, em Curitiba, com 50 mil m2, suficientes para abrigar 250 lojas, praça de alimentação e cinemas. Um dos sócios é o apresentador de TV Carlos Massa, o Ratinho. A inauguração passou de 2019 para 2020 e, com a chegada da pandemia, escorregou para outubro de 2021.

Também se preparam para abrir: Shopping Cidade das Artes (Embu das Artes-SP), Shopping Sinop (Sinop-MT), Pirâmide (João Pessoa), Paranoá (Brasília) e Trimais Places (São Paulo).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 20/07/2021, às 17h34.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com