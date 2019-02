Após lucrar R$ 1 bi, banco Votorantim prepara IPO

O banco Votorantim caminha para ser uma das empresas a colocar os pés na bolsa brasileira neste ano. A leitura dos sócios, o Banco do Brasil e a família Ermírio de Moraes, é de que a instituição atingiu patamar de resultados satisfatórios, com mais de R$ 1 bilhão de lucro líquido em 2018, e a abertura de capital seria um caminho mais transparente dentro do programa de privatização do governo. A precificação do ativo também é mais fácil em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Após a oferta ao mercado, o BB, que tem 49,99% do capital com direito a voto do Votorantim, venderia suas ações. A família também cogita diminuir sua fatia em algum momento. O banco já melhorou questões de governança corporativa e também enxugou sua operação. Em janeiro, trouxe Rodrigo Tremante para a diretoria executiva de Finanças e Relações com Investidores, de olho no IPO. Vindo do Carrefour, o executivo tocou a abertura de capital do varejista no País.

Mais amplo. Nos negócios, o banco Votorantim tem investido em frentes de diversificação para reduzir o peso do crédito a veículos e mira outros setores como saúde, educação, startups do mercado financeiro – mira avançar junto ao Neon, turismo, entre outros.

Com a palavra. Questionado, o presidente do Votorantim, Elcio Jorge dos Santos, diz que não tem nenhum direcionamento dos controladores do banco nesse sentido. Afirma ainda que não está previsto IPO do banco no planejamento estratégico dos próximos três anos, aprovado no final de dezembro.

Slim. O Votorantim é um dos ativos na lista de Rubem Novaes, novo presidente do BB, para deixar o banco “magrinho” como pretende o governo de Jair Bolsonaro. Estão nesse grupo ainda as participações nas empresas Neoenergia, Kepler Weber, IRB Brasil Re, no argentino Patagônia, a gestora de créditos inadimplentes Ativos, a BB DTVM e o banco de investimento. Alguns são alvos de ofertas de ações e outros, de parcerias estratégicas. Procurado, o BB não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+