Após negociar hospital com Rede D’or, família Cury fecha com Prevent Senior

Após negociar sem sucesso com a Rede d’Or, a família Cury fechou com a operadora de planos de saúde Prevent Senior o aluguel do Hospital Renascença, de Osasco, na região oeste da Grande São Paulo. A unidade era arrendada pela NotreDame Intermédica. A Prevent Senior alugou o hospital e maternidade por dez anos, renováveis por igual período, em uma tratativa com os próprios fundadores.

Vai sacudir. O reforço da operação da Prevent Senior na região de Osasco pode mexer no mercado de saúde privado local. Em planos individuais, a operadora, especializada na terceira idade, é a número dois da região, atrás somente da Amil, controlada pela gigante americana UnitedHealth. Procurada, a família Cury confirmou as informações. A Prevent Senior não comentou.

