Após Operação Encilhamento, Previdência de Paulínia tem novo comando

O Instituto de Previdência de Paulínia, o Paulínia Prev, do interior de São Paulo, está sob nova direção. O empresário Sérgio Henrique Balbino foi nomeado, pelo prefeito Dixon Ronan Carvalho, após envolvimento do fundo na Operação Encilhamento, que apura fraudes envolvendo investimentos de entidades municipais de previdência em títulos corporativos como debêntures sem lastro emitidas por empresas de fachada.

Nada trivial. A missão do novo presidente do Paulínia Prev não é simples. É mais de R$ 1 bilhão em ativos sob administração do fundo. Além de um plano de ação para assegurar a solidez e aumentar a capacidade de investimento do Paulínia Prev nos próximos anos, o novo presidente pretende formular uma nova política de investimentos que aumente a sua rentabilidade. O projeto deve ser apresentado via audiência pública em breve.

