Apos pandemia, 77% dos brasileiros experimentaram novas formas de pagar

O fato de a pandemia ter sido um catalisador da digitalização em todas as esferas é sabido, mas o tamanho do avanço ainda está sendo medido. No Brasil, 77% dos consultados em uma pesquisa da Mastercard em 18 países disseram ter experimentado, no último ano, um meio de pagamento que nem pensavam em usar.

Depois de provar, os usuários consultados ganharam confiança. Conforme o levantamento, 83% dos brasileiros se dizem hoje mais abertos a toda forma de pagamento, do que um ano atrás.

O estudo foi realizado por Harris Polling e Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics, entre 26 de fevereiro e 10 de março. Foram feitas entrevistas online com 15,5 mil consumidores, de quatro regiões do mundo. No Brasil, foram entrevistadas 1.002 pessoas.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 13/05, às 12h06.

