Após perda com Gafisa, GWI fecha fundos para saques

A gestora de recursos GWI, do investidor coreano Mu Hak You, fechou as portas dos seus quatro fundos – Classic, High Value, Leverage e Pipes – para resgates por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após os veículos de investimento acumularem perdas que chegam a 90% no ano. O pano de fundo foi a crise instalada na Gafisa, cujas ações eram o principal ativo dos fundos GWI.

Ao mesmo tempo, a gestora de Mu Hak era a principal acionista da incorporadora até a última quinta-feira, quando fez um leilão para se desfazer dos papéis. Sob seu comando, a Gafisa cancelou projetos e deu calote em fornecedores, além de gastar o caixa em um programa que inflou a cotação das ações. Essa estratégia, porém, se mostrou insustentável, e os papéis perderam quase 50% no ano.

Vai pedir música? Essa não é a primeira vez que a GWI baixa as portas da lojinha. Em outubro de 2008, a gestora suspendeu os resgates de dois fundos em meio à crise financeira internacional. No mercado, Mu Hak é conhecido como o “rei do termo”, em referência às suas operações altamente alavancadas. O problema é que quando os ativos sofrem oscilação mais brusca, as operações não ficam de pé. Procurado, a GWI não respondeu.