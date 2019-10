Coluna do Broadcast

Depois de 48 anos de operação, a Escola Nacional de Seguros, que ficou conhecida como Funenseg, passou por um reposicionamento com foco em negócios. Nesse processo, foi rebatizada e passa a se chamar Escola de Negócios e Seguros (ENS). O novo modelo de operação será anunciado hoje, no Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, na Costa do Sauípe (BA)