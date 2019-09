Após queda da selic, fundo com administração de 5,5% viraliza na web

Coluna do Broadcast

A lâmina de um fundo do Santander começou a rodar em grupos de WhatsApp e outras redes sociais logo após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira, de reduzir a taxa básica de juros (Selic) para a mínima histórica de 5,5%. Conforme esse documento, o Santander FIC FI Inteligente Renda Fixa Curto Prazo tinha uma taxa de administração de 5,5% ao ano, ou seja, exatamente o mesmo retorno oferecido pela taxa Selic.

Veja bem. O Santander, por sua vez, justificou que esse fundo tem o propósito de remunerar os recursos de conta corrente no curtíssimo prazo, com serviço de resgate automático e que ele está fora da oferta ativa e não é mais comercializado. Depois da repercussão, contudo, o banco reduziu a taxa. “Diante do atual cenário e para atender aos atuais cotistas, a instituição reduziu a taxa de administração de todos os fundos da modalidade automática para 2,7% ao ano”, destacou a instituição financeira, em nota.