Após receber US$ 250 mi, construtech Vila 11 entregará obra de mais cinco prédios

A Vila 11, construtech que desenvolve e administra prédios residenciais para locação, vai entregar as obras de cinco novos empreendimentos na capital paulista em 2022. Juntos, somam 600 apartamentos, o que a colocará entre os principais competidores em um mercado que tem chamado atenção crescente de empresas e grandes investidores. Os projetos ficam na Bela Vista, Paraíso, Pinheiros, Consolação e Vila Mariana – bairros mais movimentados da cidade.

Dinheiro na mão. A Vila 11 recebeu um aporte inicial de US$ 250 milhões para a compra dos terrenos e a construção dos edifícios. Desde então adquiriu 15 terrenos, com a meta de construir 2,5 mil a 3 mil apartamentos até 2025. A companhia já tem um prédio na Vila Madalena em operação, com 100 apartamentos, dos quais 96 estão alugados.

O projeto. A aposta é nos estúdios, em primeiro lugar, e nas unidades de um e dois dormitórios. Esses são os perfis com mais liquidez, voltados para adultos jovens e casais no início da vida a dois. Os aluguéis saem na faixa de R$ 3,5 mil a R$ 4 mil (condomínio incluso) e são parcialmente mobiliados. Com a tendência de baixa nas vendas de imóveis – diante de juros e inflação em alta – é provável que mais pessoas recorram ao aluguel.

Quem faz. A construtech pertence ao sócio-fundador Ricardo Laham (ex-Brookfield) e ao fundo Evergreen, que tem como investidor a gestora de recursos M3 Capital, especializada em investimentos imobiliários ao redor do mundo, com escritórios em São Paulo, Chicago, Londres e Pequim, entre outras.

Disputado. Nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa, o mercado de aluguel residencial é dominado por grandes corporações, enquanto no Brasil quase 100% dos proprietários são pessoas físicas e pequenos investidores. Mas essa realidade vem mudando nos últimos anos, com a entrada de empresas. A Luggo (do grupo MRV) é a líder nacional do segmento, com 800 apartamentos em operação e outros 1,6 mil em obras. O setor também tem a presença de Cyrela, Vitacon, JFL, Uliving, entre outras.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/11/2021 às 14h54

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/