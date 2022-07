Após resolver parte do passivo, Via começará a negociar dívida de R$ 1,5 bilhão

A Via, dona da Casas Bahia e do Ponto, deve partir para a negociação de dívidas de R$ 1,5 bilhão, cujo vencimento será em 2023, após equalizar o passivo deste ano. O grupo tinha uma dívida de R$ 875 milhões referentes a debêntures que venceram no fim do segundo trimestre e conseguiu equacioná-la. Para recompor o caixa após esse pagamento, emitiu R$ 400 milhões em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).

O montante levantado com o CRI foi menor do que a varejista pretendia. O plano inicial era levantar R$ 500 milhões, mas a demanda no mercado não foi suficiente para emplacar esse montante. Assim, apenas R$ 134 milhões foram distribuídos a investidores e os bancos coordenadores da operação, BTG Pactual e UBS-BB, acabaram ficando com o restante.

Empresa está sob holofotes

O momento econômico de inflação e juros altos – que prejudicam o consumo -, além da concorrência chinesa, tem pesado nos papéis da Via e de todo o varejo. No entanto, o fato de carregar uma dívida maior que seus concorrentes e as desavenças entre membros da família Klein, controladora da Via, deixaram a empresa em evidência e prejudicaram sua percepção na bolsa. Por isso, os investidores estão atentos não só às negociações para rolagem da dívida do ano que vem, como também de 2024, que somam outros R$ 1,2 bilhão.

O que agradou, até aqui, é o fato de que a Via conseguiu tomar a nova dívida por meio dos CRIs a um custo parecido com o das debêntures. A preocupação era de que uma elevação nos prêmios pagos pela companhia em novos financiamentos começasse a puxar o custo do passivo da Via para acima, neste momento em que o juro já está subindo. A Via não se pronunciou por estar em período de silêncio por conta da divulgação de balanço trimestral.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 27/07/2022, às 16:41.O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com