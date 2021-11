Após sucesso da Casa Privalia, varejista online vai expandir lojas ‘pop up’

Se ter uma operação online forte é o sonho de todo varejista, a plataforma Privalia percebeu que ter o contato físico com o consumidor também faz a diferença na hora do resultado, principalmente quando se trata de roupas e calçados. Após o sucesso da segunda edição do “Casa Privalia”, no fim de outubro, a empresa resolveu organizar um roteiro itinerante de lojas ‘pop up’, aquelas que têm tempo determinado de duração.

Além de São Paulo, agora a Casa Privalia vai acontecer em Minas Gerais, no Distrito Federal e na região Sul. O objetivo é criar uma nova vertical de negócios, para trazer reconhecimento de marca e se aproximar de clientes em praças estratégicas para a companhia. A expectativa é que a nova linha de receitas se torne importante dentro dos resultados.

Na segunda edição do evento, foram vendidas mais de 64 mil peças. Foi o dobro do realizado em 2019 e representou a saída de 80% do estoque, ante 45% na edição de dois anos atrás. Os descontos foram de até 90%, em marcas como Arezzo, Clinique, Cantão, Hering e Levi’s, entre outras.

A iniciativa é bem-recebida pelos analistas de varejo, que veem a combinação de espaços físicos com a estratégia digital para atender os clientes em múltiplos canais como uma tendência do comércio online.

IPO adiado

Em julho, a companhia adiou pela segunda vez seu IPO (oferta inicial de ações, da sigla em inglês). A Privalia não conseguiu que investidores pagassem o preço mínimo pedido por suas ações e a transação foi suspensa. Embora o negócio de plataformas e comércio eletrônico seja considerado promissor, o crescimento do GMV (volume bruto de mercadoria) da Privalia foi visto como baixo pelo mercado.

No segundo trimestre, a Privalia teve Ebitda, o lucro operacional medido antes de impostos, amortização e depreciação, de R$ 4,5 milhões. Foi uma queda de 58,4% frente ao mesmo período do ano passado, por conta de investimentos em marketing. Mas saiu de um prejuízo líquido de mais de R$ 1 bilhão no segundo trimestre de 2020, para lucro líquido de R$ 549 milhões mo mesmo trimestre deste ano.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/11, às 17h44.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter