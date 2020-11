Após um ano, antigo pregão da Bolsa é reaberto com oferta de ações de startup

O antigo pregão da Bolsa, que há pouco mais de 10 anos fervia com operadores dando ordens de compra e venda de ativos, foi por décadas o principal cartão de visita da Bovespa. No fim de 2009, porém, o espaço teve seu uso alterado com o fim dos negócios por viva-voz, que passaram a ser feitos eletronicamente. De ponto turístico no Centro de São Paulo a palco de leilões, o prédio recebeu também muitos eventos corporativos, como as tradicionais estreias das companhias após a abertura de capital, com o toque do sino simbolizando o início do pregão do dia. Agora, o ambiente acabou de ganhar cara nova após quase um ano de reformas. Torna-se, enfim, a cara nova da B3 mais de três anos depois da compra da Cetip pela BM&FBovespa.

Novos tempos. Localizado no térreo do prédio entre as ruas XV de Novembro e Álvares Penteado, o antigo espaço Raymundo Magliano Filho, em homenagem ao presidente da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entre 2001 e 2007, está totalmente repaginado. Batizado como Espaço B3, o local foi ampliado, mas ainda tem o grande telão de cotações das ações e um púlpito, agora maior. O telão é o mesmo do ambiente antigo, como forma de manter uma peça importante que marcou o espaço por muitos anos.

Significa. O primeiro evento público do Espaço B3 já pode ser entendido como um sinal dos novos tempos: a cerimônia, amanhã, de estreia da startup Méliuz, primeira empresa de cashback na Bolsa brasileira e que deve pavimentar o caminho para outras novatas de tecnologia. Apesar do evento presencial – será a primeira cerimônia de IPO (oferta inicial de ações) desde fevereiro -, ele ainda será restrito, dada a necessidade de se evitar aglomerações. O IPO da Méliuz foi concluído enquanto diversas empresas estão suspendendo suas operações, apontando “condições adversas” do mercado.

Presságio. Além do primeiro IPO a ser celebrado no novo espaço ser de uma startup, algo inimaginável há poucos anos, outro sinal dos novos tempos é que a corretora Magliano, fundada em 1927 pelo pai de Raymundo Magliano Filho, cujo nome estampou por uma década o antigo pregão, foi comprada este ano por uma fintech, o Neon.

