Após uma década, Eztec lançará torres residenciais do Parque da Cidade (SP)

Por Circe Bonatelli

Quase dez anos depois de idealizado, o complexo imobiliário Parque da Cidade, ao lado da Marginal Pinheiros, em São Paulo, começa a ver suas torres residenciais serem construídas. O lançamento para o público ocorrerá em meados de agosto, conforme planeja a Eztec. O complexo foi anunciado em 2012 pela Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR), englobando cinco prédios comerciais, um hotel e um shopping center, além dos imóveis residenciais. Mas a crise da economia brasileira e do próprio grupo obrigaram a Odebrecht a vender os ativos para estancar a dívida crescente.

Bom negócio. A Eztec ficou com o terreno e o projeto residencial já aprovado, por R$ 90 milhões. As despesas decorrentes da obra são por sua conta. Nada mal, sendo que a expectativa é de arrematar cerca de R$ 500 milhões com as vendas dos apartamentos de alto padrão nos próximos anos.

Desova. Nos anos anteriores, a Odebrecht Realizações Imobiliárias vendeu os projetos na planta de três prédios comerciais para a Hemisfério Sul Investimentos (HSI), em um negócio avaliado nos bastidores em cerca de R$ 400 milhões, e ainda uma torre comercial e um shopping center, já construídos, para o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil (Previ), por uma bolada de R$ 800 milhões. A maior parte dos prédios do Parque da Cidade já estão em funcionamento.

