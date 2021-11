Após uma década hibernando, CR2 abre escritório em SP e retoma negócios

A incorporadora CR2 acaba de abrir escritório em São Paulo, o que marca sua volta ao mercado imobiliário após dez anos sem lançamentos. Para 2022, a previsão é firmar parcerias e lançar mais de 1,7 mil apartamentos na capital paulista e na região metropolitana, com um valor geral de vendas total de cerca de R$ 440 milhões. Serão imóveis de até R$ 500 mil, boa parte dentro do Casa Verde e Amarela. Para isso, está buscando a aquisição de terrenos via permutas.

No curto a médio prazo, São Paulo deve representar 70% dos lançamentos da CR2, enquanto os 30% restantes ocorrerão na cidade do Rio e arredores, sua região de origem. A incorporadora tem um único terreno em seu balanço, mas que comporta um empreendimento gigantesco, com mais de 20 mil unidades. Batizado de Cidade Paradiso, fica em Nova Iguaçu. A companhia já ergueu parte do conjunto dez anos atrás, e agora está atualizando o plano de negócios para lançamentos de novas etapas.

Bolsa

A CR2 é uma das incorporadoras que foi listadas em Bolsa após a primeira onda de aberturas de capital (IPOs, na sigla em inglês), no fim dos anos 2000. Suspendeu novos projetos na crise que se instaurou no mercado imobiliário pouco depois. Não chegou a ficar à beira da falência – como PDG e Viver, que recorreram à recuperação judicial -, mas saiu de cena após resultados negativos.

O controle da CR2 foi comprado no fim do ano passado pela Total Log Planejamento e Participações, empresa do grupo Mega, que atua no setor de construção. A fatia de 44,6% foi adquirida do Itaú Unibanco – que, por sua vez, herdou as ações do Unibanco, acionista da empresa na época do IPO. A reestruturação dos negócios pelo novo dono atraiu também a gestora Squadra, hoje segunda maior acionista, com 18,6%. Para o comando da CR2, foi escalado em outubro como CEO Newman Brito, ex-Tecnisa, Gafisa, ZAP e Fit (empresa que deu origem à Tenda).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 11/11, às 10h00.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter