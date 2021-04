Após venda de pioneira de marketing digital, DGF parte em busca de novas investidas entre ‘techs’

Após o bom resultado obtido com a venda da RD Station (Resultados Digitais) para a Totvs, por R$ 1,86 bilhão, o DGF Investimentos prepara a saída de outros dois investimentos feitos por seus fundos de venture capital, em empresas de tecnologia. Ao mesmo tempo, o DGF acelera a seleção das empresas a serem investidas por seu novo fundo, em fase final de captação, estimado em US$ 50 milhões. Sem especificar nomes, a gestora está olhando fintechs, edtechs e uma empresa de software para comércio exterior.

A venda da RD Station entrou para o portfólio do DGF como um dos maiores retornos obtidos pela gestora de venture capital. Primeiro a investir na RD, em 2013, o DGF obteve cerca de 34 vezes o capital investido e conseguiu taxa de retorno nominal de 75% ao ano.

O negócio, na avaliação de Sidney Chameh, sócio fundador do DGF, é uma sinalização favorável para o venture capital, investimento de alto risco feito em empresas iniciantes. Para ele, as melhores opções de investimento estão na economia real, especialmente no setor de tecnologia e são voltados ao médio e longo prazos.

