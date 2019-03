Aposta de Google e Sequoia, UiPath inaugura operação no Brasil

A UiPath, startup de inteligência artificial que nos últimos dois anos reuniu entre seus investidores nomes como os fundos CapitalG – da Alphabet, controladora do Google – e Sequoia, vai inaugurar sua operação no Brasil. A abertura será na quinta-feira em São Paulo. A empresa começou a montar o escritório em outubro com a contratação de Paulo Pellon, executivo com passagens por IBM e Oracle, para comandar a operação. A unidade já tem 20 funcionários, número que deve dobrar este ano.

A Huawei já atua no Brasil na área de infraestrutura com a venda de equipamentos para empresas de telecom. Já a sua divisão de celulares ainda tenta se estabelecer por aqui. Na década passada, antes da ascensão dos smartphones, a empresa vendeu aparelhos básicos com 2G e 3G. Depois disso, em 2013, para se beneficiar das isenções fiscais, a chinesa chegou a fabricar aparelhos no Brasil. O último lançamento local foi o Ascend P7, mas a iniciativa foi abortada por causa das vendas fracas.

