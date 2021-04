App da rede de shoppings Multiplan cresce quatro vezes na Páscoa de 2021

A rede de shopping centers Multiplan, do empresário José Isaac Peres, registrou um crescimento de quatro vezes no aplicativo Multi, na comparação das duas semanas precedentes da Páscoa de 2021 com o mesmo período de 2020. Esse crescimento reflete, principalmente, a maior integração dos shoppings da rede ao aplicativo.

No ano passado, apenas 4 dos 18 shoppings da marca tinham opções de compra pela plataforma digital. Hoje, já são 17. Para reforçar as vendas nesta Páscoa, o app também integrou mais lojas para vendas por telefone e WhatsApp, além do marketplace.

Criado em 2019, o Multi segue a tendência do setor de oferecer canais complementares de vendas para os lojistas, além dos pontos físicos – estratégia acelerada com a pandemia. O aplicativo também está conectado à Delivery Center, empresa que funciona como central de entregas dos shoppings e que tem a Multiplan, junto às concorrentes BRMalls e CCP como sócias.

Os próximos passos do processo de aceleração digital dos shoppings da Multiplan incluem a expansão do pagamento de estacionamento com o Multi, a oferta de conexão wi-fi via aplicativo, e o acesso a serviços (como empréstimo de carrinhos de bebê e cadeiras de rodas) e participação em ações presenciais por meio do app.

