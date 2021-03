Aplicativo de pagamentos para caminhoneiros tem cashback com saque em dinheiro

A Target Meio de Pagamentos, fintech de soluções financeiras para o setor de logística especializada em caminhoneiros, está oferecendo cashback nos pagamentos digitais feitos em postos de combustíveis e lojas de conveniência por seu novo a aplicativo de pagamentos. O cashback tem sido um utilizado para fidelizar clientes.

No caso da Target, o dinheiro fica livre e pode até ser sacado em caixa 24h. Com mais de 50 mil caminhoneiros e 1,3 mil transportadoras cadastrados, a fintech espera triplicar sua base de clientes até o fim do ano.

contato: colunabroadcast@estadao.com