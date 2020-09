App do Mercado Pago poderá recarregar bilhete único com QR Code

O aplicativo para celular do Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, passará a permitir que os usuários recarreguem o Bilhete Único, do Metrô de São Paulo, por meio de QR Code, em terminais de recarga (ATMs) espalhados pelas estações de metrô e de trem (CPTM). Cerca de 20 milhões de pessoas utilizam o transporte público em São Paulo.

Cobertura. A partir desta semana, a função estará disponível em todas as estações. O plano do Mercado Pago é expandir o serviço a outras cidades. Quando estiver disponível o Pix, sistema de pagamentos instantâneos que deve ser lançado em outubro pelo Banco Central (BC), o QR Code será automaticamente adaptado para funcionar sob o novo modelo.

Oferta. A possibilidade de recarregar através de contas em aplicativos de instituições do setor financeiro já existe. Fintechs como o PicPay e a Superdigital, do Santander, já disponibilizam a função. Entre os bancos tradicionais, apenas o Banco do Brasil oferece o serviço. O Mercado Pago é a primeira a ter a recarga por QR Code.

