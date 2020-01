Apsa lança duas plataformas para aluguéis de imóveis

O grupo de soluções imobiliárias Apsa acaba de lançar duas plataformas de serviços, também disponíveis em aplicativos: o Alugue Rápido e o Click Alugue. Na primeira, o objetivo é facilitar a busca de uma nova casa pelo locador, que pode fazer o processo de aluguel online e sem fiador, seguro-fiança ou cheque caução. O proprietário também tem garantido o aluguel, mesmo em caso de inadimplência. No Click Alugue, os donos podem anunciar e administrar seus imóveis. Hoje, 16% do faturamento de cerca de R$ 100 milhões anuais do grupo vêm de aluguéis. A Apsa, que investiu R$ 6 milhões desde 2018 em transformação digital, espera aumentar sua receita em 30% em 2020.

