Árabes e asiáticos dominam rua principal de Davos atrás de investidor

Em uma tentativa de atrair investidores estrangeiros, Catar, Índia, Indonésia e Arábia Saudita instalaram espaços para mostrar seus atrativos e fazer reuniões bilaterais na rua principal de Davos, a Promenade. Governos ou organizações alugam casas próximas ao local do Fórum Econômico Mundial e as deixam com o jeito de seu país.

O Brasil, que já colocou anúncios espalhados pela badalada rua em eventos passados ficou de fora do burburinho. Outros países da América Latina, que viveram dias mais fáceis na época do superciclo de commodities também foram mais discretos este ano, quando o Fórum voltou a ser presencial.

A casa que mais chama atenção pelo tamanho é a do Catar, país no qual será realizada a Copa do Mundo este ano. A da Índia ocupa vários espaços, dos dois lados da rua. Em uma delas, o Estado de Tamil Nadu, no sul do país, tenta atrair investidores e já anuncia logo na entrada: “abra as portas para uma economia forte de US$ 262 bilhões”. Só a região, informam letreiros na fachada, tem 38.141 fábricas e é uma das que mais atrai investimento estrangeiro na Ásia.

Ásia tem sido um dos destinos preferidos de investidores

Os fluxos internacionais de capital e muitos investidores têm se realocado, nos últimos anos. A Ásia tem sido uma das preferidas para esse destino, disse Jonathan Krane, CEO da KraneShares, gestora americana com US$ 15 bilhões em ativos.

A Promenade tem ainda duas casas de países africanos atrás de investidores, Namíbia e Botswana. Da Europa, a Polônia marcou presença. Apesar de a América Latina não ter estratégia do tipo, os presidentes do Peru e da Colômbia compareceram ao evento. Do Brasil, os bancos Itaú Unibanco e BTG Pactual estão fazendo encontros paralelos com investidores.

Entre as empresas, a rua principal de Davos é ocupada por gigantes de tecnologia, como Intel, SAP, Meta e os bancos americanos Citi e Bank of America.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 23/05/22, às 15h29

