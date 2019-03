Arbitragem cresce 13 vezes e casos somaram R$ 818 mi em 2018 no Brasil

Coluna do Broadcast

A arbitragem, instrumento de resolução de conflitos que evita a judicialização, tem avançado de maneira acelerada no País. No ano passado, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) registrou o início de 14 novos casos, um avanço de 75% em comparação com o ano anterior. Em valores totais, esses casos representaram R$ 818 milhões, montante 13 vezes maior que o de 2017.

Setores Entre os temas mais arbitrados estão disputas contratuais, societárias, do mercado imobiliário, construção, óleo e gás e direito desportivo, em casos com valor de R$ 2,8 bilhões. Para este ano, a CBMA prevê receber 25 novas arbitragens.//Patrick Cruz

