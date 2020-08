ArcelorMittal inflacionou preços em leilão de sucata, afirmam fontes

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Fontes da cadeia do setor de sucatas afirmam que a ArcelorMittal, maior produtora de aço no Brasil, pagou 30% mais caro em um leilão de sucata do Metrô de São Paulo, ocorrido no último dia 20, do que se tivesse recorrido a sucateiros. A postura da empresa causou estranheza entre as empresas de sucata, que viram uma tentativa de inflacionar o mercado e influenciar as próximas negociações.

Interesse. Uma das possíveis explicações apontadas pelo setor é a de que a ArcelorMittal não quer que o insumo passe pela preparação das empresas de sucata. A siderúrgica estaria preferindo preparar a própria sucata que consome. Outra hipótese levantada é a de que a empresa tenha preferido subir o preço artificialmente para aumentar participação de mercado e, no longo prazo, “sufocar” a concorrência dos sucateiros. Procurada, a ArcelorMittal afirmou que não comenta estratégias de compra de matéria-prima.

