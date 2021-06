ArcelorMittal quer reduzir emissões de carbono no Brasil em 10%

Segunda maior produtora de aço do mundo, a ArcelorMittal anunciou em março a meta de reduzir em 30% as emissões de carbono na Europa, até 2030. Esta semana, a subsidiária da empresa divulgou a meta de descarbonização para o Brasil no mesmo período: 10%.

A meta inferior de redução para o País está basicamente ligada às ferramentas disponíveis à siderúrgica pelos próximos nove anos: a busca por maior eficiência energética e, mais recentemente, a possibilidade de acesso ao gás natural no Espírito Santo, onde está localizada a maior usina do grupo, em Tubarão.

Com a nova Lei do Gás e a “privatização” de ativos da Petrobras, a empresa espera, enfim, dispor de gás natural para substituir parcialmente o carvão usado em alto forno na usina integrada de Tubarão, projeto que se arrasta há cerca de sete anos. Embora não seja uma técnica livre de carbono, reduz a emissão.

