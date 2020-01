Arteris antecipa meta da ONU para redução de acidentes fatais em rodovias

A um ano do prazo determinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Arteris conseguiu alcançar 97% da meta de redução de acidentes fatais nas rodovias sob sua administração. Entre 2009 e 2019, as concessionárias federais do grupo chegaram juntas a 105% da orientação da ONU.

Aniversariantes. As rodovias Régis Bittencourt (BR-116) e Fernão Dias (BR-381) – que completaram 59 anos e 61 anos na última sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25, – diminuíram as ocorrências em 65% e 51%, respectivamente.

Notícia publicada no Broadcast no dia 28/01/2020, às 07:57:27

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter