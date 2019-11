Ásia deve puxar alta de 3% no mercado global de seguros em 2020 e 2021

Por Cynthia Decloedt

O mercado global de seguros deve seguir crescendo nos próximos dois anos, apesar da desaceleração econômica prevista para os grandes países, puxado pelo desempenho da Ásia emergente. A expectativa é de os prêmios globais – equivalente as receitas das companhias – irão aumentar em 3% em termos reais no ano de 2020 e também de 2021, de acordo com estudo realizado pela resseguradora Swiss Re sobre o tema.

Somente na China, a Swiss Re estima que os prêmios resultantes de seguros não vida irão crescer 9% em 2020, enquanto para os de vida, 11%. A projeção de crescimento econômico do Swiss Re Institute (SRI) para a China é de 6% no ano que vem, enquanto para os EUA e zona do euro a expansão esperada é de 1,6% e 0,9%, respectivamente, abaixo do consenso do mercado. O SRI prevê que a China será responsável por 60% de todos os prêmios de seguros na Ásia nos próximos 10 anos.

