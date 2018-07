A rede de atacarejo Assaí investiu cerca de R$ 500 milhões ao longo do ano passado para abrir 20 novas lojas. Com essa cifra, o Assaí foi o destino de quase R$ 4 de cada R$ 10 investidos pelo seu dono, o Grupo Pão de Açúcar (GPA), no ano. Em doze meses encerrados em setembro, o GPA investiu R$ 1,338 bilhão. Para 2018, mais 20 unidades do Assaí estão nos planos. (Dayanne Sousa)

