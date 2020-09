Assembleia de credores da Oi será a maior reunião virtual do gênero

A assembleia de credores da Oi desta terça-feira vai, novamente, bater recordes de gigantismo. O encontro foi marcado para votar a reformulação do seu plano de recuperação judicial e, conforme antecipou o Broadcast no sábado, já conta com o apoio favorável dos detentores de bonds da companhia e da Anatel para isso. Esta será a maior reunião do gênero realizada de modo virtual. Até o momento, pouco mais de 5 mil credores já se cadastraram para participar da reunião online, de acordo com o escritório Wald Advogados, administrador judicial do processo.

Recorde. A primeira assembleia de credores da Oi foi realizada em dezembro de 2017, no RioCentro, para reorganizar dívida de R$ 64 bilhões junto a 55 mil credores, entre bancos, bondholders, órgãos públicos, fornecedores, funcionários e consumidores, tornando-se a maior reunião do tipo já realizada na América Latina, no quesito de número de envolvidos.

Barreiras. O escritório Wald Advogados foi contra a realização da assembleia virtual por temer que eventuais instabilidades na conexão de algum dos participantes possa gerar questionamentos sobre a validade do processo. Entretanto, a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro determinou a reunião por meio de uma plataforma digital para evitar riscos de aglomeração em meio à pandemia do coronavírus.

Preparados. “Já fizemos assembleias virtuais, mas nunca uma tão grande. Assim como a presencial, em 2017, estamos falando da maior assembleia do tipo”, conta Samantha Mendes Longo, sócia do Wald Advogados. “Já fizemos os ensaios e estamos preparados tecnicamente para ter muita gente acessando a plataforma ao mesmo tempo”. Credores com mais de R$ 500 milhões a receber da Oi terão direito a falar por 10 minutos. Outros serão sorteados para falar.

Transmissão. A reunião terá salas virtuais reservadas para negociação entre credores e chat com suporte técnico para pessoas com dificuldades de navegação. Outros interessados poderão acompanhar a transmissão através de um link específico – caso de imprensa e de candidatos à compra de ativos da Oi.

contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter