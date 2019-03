Assistente digital do Bradesco chega a 100 milhões de interações

Os dois maiores bancos privados do País têm, em diferentes frentes, acentuado os esforços para aproximar seus clientes do mundo digital. No Bradesco, a Bia, a assistente virtual que entrou em operação no fim de 2016, acaba de atingir a marca de 100 milhões de interações com os usuários. Como realizar pagamentos, empréstimos e transferências são as perguntas mais respondidas pela Bia, assim como para esclarecer dúvidas sobre a chave de segurança do banco. Ela já tem 14 milhões de usuários ativos.

Tchau, agência. O Itaú Unibanco, por sua vez, atingiu no mês de março a marca de 1 milhão de contas correntes abertas pelo aplicativo Itaú Abreconta, sem exigir do cliente pisar em uma agência física. O Itaú Abreconta foi lançado em 2016.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+