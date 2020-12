Associação acionará Cade e Anatel contra leilão de redes móveis da Oi

A Associação NEO pretende questionar junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o resultado do leilão do braço de telefonia móvel da Oi, arrematado na segunda-feira por R$ 16,5 bilhões por Vivo, Claro e Tim. A associação congrega 140 empresas entre operadores de TV por assinatura e provedores de internet. A argumentação, segundo fontes próximas à associação, é que o cenário de concorrência ficaria em xeque. A consultoria Omdia afirma que, caso aprovada a venda, o serviço de telefonia móvel do País teria a maior concentração nos últimos 15 anos.

Preço. Segundo a associação, o maior risco estaria para o cliente, que tende a ter serviço mais caro diante disputa menor entre concorrentes.

Briga. A associação deve entrar como “terceiro interessado” nos processos junto ao Cade e à Anatel, assim que a análise formal da aquisição for iniciada pelos órgãos. Procurada, a NEO não quis se manifestar.

Calminha. Do lado das vencedoras a mensagem é de tranquilidade, segundo fontes. As empresas já teriam se antecipado e costurado um modelo de divisão para evitar problemas com os órgãos de controle.