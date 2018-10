Atacarejos ampliam vantagem como marcas mais fortes do setor

As redes de “atacarejo” ampliaram vantagem e se consolidaram entre as marcas de maior força no varejo, segundo estudo da CVA Solutions. O Atacadão, bandeira do grupo Carrefour, lidera pela quinta vez o ranking de força da marca realizado pelo estudo, sendo seguido pela rede Assaí, do Grupo Pão de Açúcar (GPA).

Ímã. Ambas as redes melhoraram no exercício de 2018 ante o ano passado, registrando maior atração do que rejeição por parte dos consumidores. Esse indicador saiu de 13% para 15% no Atacadão e de 5,6% para 9% no Assaí, conforme a CVA. (Dayanne Sousa)

